На суцільне бездоріжжя перетворилась траса, яка сполучає Черкаську та Кіровоградську області

На суцільне бездоріжжя перетворилась траса, яка сполучає Черкаську та Кіровоградську області. Місцеві навіть готові власним коштом ремонтувати дорогу. Чи вдасться, з'ясовував Станіслав Кухарчук.

То яма, то канава - цю пекельну дорогу навіть трактором проїхати складно.

І такий вигляд має ділянка траси територіального значення загального користування що сполучає дві області. Володимир змушений їздити нею по роботі щонайменше раз на тиждень.

Володимир, водій:

Ну от так от доводиться їздити, немає виходу, об'їздів немає. -Ну я бачив по полю люди їздять? -Ну по полю їздять, але після дощу не проїдеш.

Суцільне бездоріжжя тягнеться щонайменше через три села і до самої Кіровоградської області. Місцеві жителі у розпачі, адже цими ямами та вибоїнами вони майже відрізані від райцентру Шпола. Перше запитання до нашої знімальної групи ошелешує.

-А як вас сюди…як ви сюди попали? -Ну доїхали, доїхали.

Пані Людмила каже, водії намагаються цю дорогу оминати - давати багатокілометровий гак через Шполу. Жінка не здивується, якщо скоро і рейсові автобуси відмовляться їздити.

Людмила Козакова, жителька хутора Митниця:

Оце взимку тут у нас всі фури стоять, ночують

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Раніше ями на трасі сполученням Шпола - Новомиргород водії об'їжджали узбіччя, але зараз це зробити не реально. Через відсутність зливової системи дощі повимивати тут ось такі вирви.

Місцями дощі розмили навіть основу аварійної дороги. Та шляховики, кажуть в сільській раді Межигірки, на це не реагують. Заступник сільського голови розповідає, що вже добрих двадцять років на трасі не проводили навіть ямкового ремонту. Щоправда, цьогоріч його зробити таки пообіцяли.

Анатолій Набережній, заступник голови Лип’янської територіальної громади:

Ну оце одне, я ж говорив, що нам пообіцяли, що зроблять ямковий ремонт шляхом підсипки, ну ви ж розумієте, це коли б ямковий ремонт асфальтом, а підсипка, мені здається, що вона мало що дасть.

Траса перебуває на балансі Черкаської обласної служби автомобільних доріг. Там, вже передбачувано, нарікають на постійний брак фінансування. Зараз у шляховиків в пріоритеті - дороги національного значення. А ремонт територіальних шляхів за залишковим принципом.

Юрій Дубрава, прессекретар сад в Черкаській області:

Буде проведене експлуатаційне утримання цієї дороги, тобто, її буде зроблено проїзною, але за умови виділення додаткового фінансування. Загалом на Черкаську область в межах 100 мільйонів гривень і частина цих коштів піде на ремонт цієї дороги.

Коли виділять необхідне фінансування - в службі автомобільних доріг не знають. Селяни ж побоюються, що до зими навіть ця аварійна дорога не доживе.