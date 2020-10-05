В Украине разрабатывают онлайн-платформу для жалоб потребителей [ Редактировать ]
В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей готовятся четыре масштабных проекта по цифровизации. В частности, речь идет о разработке онлайн-платформы для представления и отслеживания жалоб потребителей. Об этом сообщает правительственный портал.
Среди других проектов - оцифровка электронного реестра мощностей операторов рынка, введение электронных ветеринарных сертификатов, цифровизация фитосанитарных услуг процессов.
"Разработка онлайн-платформы для представления и отслеживания жалоб потребителей. Этот инструмент позволит потребителям оперативно подавать обращения и получать информацию об их рассмотрении, а Госпродпотребслужбе - оцифровать и значительно повысить эффективность процессов работы с обращениями и жалобами потребителей", - указано в сообщении.
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