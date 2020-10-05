Опозиційне видання Білорусі оприлюднило статистику затримань [ Редактировать ]
У Білорусі від початку протестів затримали понад 13 з половиною тисяч людей. Інформацію зібрало опозиційне видання, спираючись на дані МВС і статистику правозахисників. Адже на початку протестів силовики не надавали точної інформації про бранців.
Акції непокори тривають у Білорусі від початку президентської кампанії. І напередодні - у неділю - десятки тисяч незгодних із фальсифікацією виборів - вийшли на традиційний марш. Його присвятили визволенню політв'язнів. Під час цієї акції міліція затримала більше як три сотні людей.
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