У Білорусі від початку протестів затримали понад 13 з половиною тисяч людей. Інформацію зібрало опозиційне видання, спираючись на дані МВС і статистику правозахисників. Адже на початку протестів силовики не надавали точної інформації про бранців.

Акції непокори тривають у Білорусі від початку президентської кампанії. І напередодні - у неділю - десятки тисяч незгодних із фальсифікацією виборів - вийшли на традиційний марш. Його присвятили визволенню політв'язнів. Під час цієї акції міліція затримала більше як три сотні людей.