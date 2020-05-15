Во Львове оперативники Нацполиции задержали участников организованной преступной группировки, причастных к незаконным сделкам с квартирами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как установили правоохранители, в состав банды входило восемь человек - жители Львова и Киева в возрасте от 32-х до 60-ти лет. Организаторами мошеннической схемы были двое родных братьев, жители Львова. Они находили малообеспеченных людей или лиц без определенного места жительства, на которых оформляли собственность, а потом перепродавали. В течение двух лет фигурантам удалось мошенническим способом завладеть семью квартирами во Львове, которые в дальнейшем продали, выручив более 7 млн гривен.

"Злоумышленники изготавливали фальшивые документы владельцев квартир, которые долгое время не проживали в своих домах, после чего подделывали правоустанавливающие документы на их недвижимое имущество и через подставных лиц реализовывали эти квартиры. Правоохранители разоблачили и задокументировали семь фактов таких сделок с недвижимостью во Львове. Кроме того, во время обысков обнаружено документы, свидетельствующие о том, таким же образом они готовились продать еще три квартиры", - рассказал начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Вадим Дзюбинский.

Во время обысков у фигурантов уголовного дела изъяли огнестрельное оружие, вещественные доказательства, подтверждающие их незаконную деятельность - печати, штампы, документы, бланки и фотографии.

За мошеннические действия с недвижимостью и подделку документов злоумышленниками грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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