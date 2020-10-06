Правительство Финляндии возглавит 16-летняя активистка [ Редактировать ]
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на один день позволит возглавить правительство страны 16-летней активистке Аави Мурто.
Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Финляндии.
Временная замена премьера состоится 7 октября в рамках программы Girls Takeover по случаю Международного дня девушек от ООН, который отмечают 11 октября. В этот день в странах, которые присоединяются к программе, девушки становятся лидерами в различных общественных сферах.
В этом году день Girls Takeover отмечает влияние технологий на гендерное равенство. Для участия в кампании были выбраны несколько учреждений и компаний в Финляндии, которые принимают меры по содействию гендерному равенству в технологиях.
"Во время мероприятия премьер-министр Марин и Мурто обсудят роль Финляндии на международной арене: что может сделать Финляндия для улучшения возможностей девушек использовать и развивать технологии во всем мире? Кроме того, Марин и Мурто обсудят вопрос преследования девушек в интернете", - говорится в сообщении.
В течение дня Мурто встретится с министром сотрудничества в области развития и внешней торговли, канцлером юстиции и одним из депутатов парламента.
Ранее сообщалось, что Финляндия запретила въезд украинским гастарбайтерам.
по теме
"Публика будет удивлена": Украина подпишет новое соглашение с Британией
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал подробности о новом соглашении
Протесты в Киргизии: что известно на данный момент
Около 600 человек получили ранения
Отказ от монет и отопительный сезон: что ждет украинцев в октябре
С 1 октября жителей Украины ждут нововведения в экономической, политической и социальной сферах
Украина выполнила одно из главных требований МВФ
В среду, 30 сентября, во время заседания правительство приняло важное постановление
Зеленский назначил глав РГА в шести областях
Новые руководители РГА появились в Сумской, Львовской, Киевской, Запорожской, Винницкой и Хмельницкой областях