Українець віз до Польщі тисячі фунтів стерлінгів: прикордонники вилучили валюту [ Редактировать ]
Сто двадцять сім тисяч фунтів стерлінгів перевозив українець у звичайних паперових коробках через українсько-польський кордон. Перевозити закон дозволяє удесятеро менші суми.
У перерахунку це майже чотири з половиною мільйони гривень. І це рекорд. Гроші виявили на пункті пропуску "Шегині". Чоловік їх не ховав, а поставив між особистими речами.
Тепер йому загрожує конфіскація усієї знайденої суми, а також штраф у такому ж розмірі.
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