Сто двадцять сім тисяч фунтів стерлінгів перевозив українець у звичайних паперових коробках через українсько-польський кордон. Перевозити закон дозволяє удесятеро менші суми.

У перерахунку це майже чотири з половиною мільйони гривень. І це рекорд. Гроші виявили на пункті пропуску "Шегині". Чоловік їх не ховав, а поставив між особистими речами.

Тепер йому загрожує конфіскація усієї знайденої суми, а також штраф у такому ж розмірі.