Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку [ Редактировать ]
Во вторник, 6 октября, премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал заявление об уходе в отставку на имя президента страны. Об этом сообщает агентство 24.kg.
Вскоре парламент Кыргызстана проголосовал за назначение Садыра Жапарова премьер-министром.
"По решению парламента Жапаров назначен премьер-министром страны", - заявили в пресс-службе, пишет ТАСС.
Кроме того, депутат от фракции Бирбол Мыктыбек Абдылдаев был избран спикером парламента Кыргызстана на внеочередном заседании парламента, информирует "Кабар".
Пост спикера Жогорку Кенеша (парламента - ред.) Кыргызстана занял Мыктыбек Абдылдаев. Депутаты избрали нового торага (председателя - ред.) парламента на внеочередном заседании, которое прошло в отеле "Достук".
Напомним, ЦИК не признал итоги выборов в Киргизии. Ранее сообщалось, что в Бишкеке протестующих жестко разгоняют силовики.
по теме
В Киргизии назначат новые выборы: названы сроки
Центральная избирательная комиссия Кыргызстана назначит дату новых выборов
Отказ от монет и отопительный сезон: что ждет украинцев в октябре
С 1 октября жителей Украины ждут нововведения в экономической, политической и социальной сферах
Скандал із Вітольдом Фокіним та брудні майбутні вибори: що встигли обговорити народні обранці перед карантином
Народні депутати масово отримують позитивний тест на COVID-19. Тому Рада пішла чи то на карантин, чи то на канікули. На цілий місяць. У жовтні буде лише один пленарний день
Палка промова Меган Макрл розлютила Дональда Трампа
Усьому виною відеозвернення подружжя Сассекських із закликом прийти на голосування - які слова спричинили скандал?