Во вторник, 6 октября, премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал заявление об уходе в отставку на имя президента страны. Об этом сообщает агентство 24.kg.

Вскоре парламент Кыргызстана проголосовал за назначение Садыра Жапарова премьер-министром.

"По решению парламента Жапаров назначен премьер-министром страны", - заявили в пресс-службе, пишет ТАСС.

Кроме того, депутат от фракции Бирбол Мыктыбек Абдылдаев был избран спикером парламента Кыргызстана на внеочередном заседании парламента, информирует "Кабар".

Пост спикера Жогорку Кенеша (парламента - ред.) Кыргызстана занял Мыктыбек Абдылдаев. Депутаты избрали нового торага (председателя - ред.) парламента на внеочередном заседании, которое прошло в отеле "Достук".

Напомним, ЦИК не признал итоги выборов в Киргизии. Ранее сообщалось, что в Бишкеке протестующих жестко разгоняют силовики.