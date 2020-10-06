"Укроборонпром" отримав нового керівника [ Редактировать ]
Айварас Абромавичус більше не очолює Укроборонпром. Володимир Зеленський звільнив його з посади гендиректора. Замість нього держконцерном тепер керуватиме Ігор Фоменко. Раніше він був заступником Абромавичуса.
Я нагадаю, литовець Айварас Абрамавічус - управлінець ще з часів "іноземного" легіону реформаторів колишньої влади. Свого часу був міністром економічного розвитку.
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