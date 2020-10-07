Займання на Луганщині вже вщухають. 9 з 10 осередків загоряння ліквідовані, ще один локалізований. Ущент згоріли чи сильно пошкоджені понад півтисячі будинків. Загинули 11 людей. Знищено більш як двадцять тисяч гектарів лісу. У спустошених селищах рятувальники, армійці, поліцейські та волонтери - продовжують допомагати місцевим жителям.

Маріамна Маркевич, речниця командування об'єднаних сил:

Минулої доби військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС локалізовано пожежі поблизу населених пунктів Болотене, Майорськ, Катеринівка, Попасна, Хутір Вільний та Станиця Луганська.

Юрій Лупашкін, місцевий житель: