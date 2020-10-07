Велика Британія виділить Україні кошти для підтримки Сходу [ Редактировать ]
Шість з половиною мільйонів доларів виділить Велика Британія Україні для підтримки регіонів на сході країни, які постраждали від збройного конфлікту. Про це йдеться в заяві британського МЗС.
Там зазначили, що кошти зокрема скерують на забезпечення жителів Донбасу харчами, водою і ліками. А також для надання допомоги людям, які пережили насильство на сексуальному або гендерному ґрунті.
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