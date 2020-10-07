Керівництво Пентагону відправили на карантин [ Редактировать ]
Керівництво Пентагону на карантині через COVID-19. Вірус виявили у командувача Берегової охорони Чарльза Рея. Напередодні він брав участь в засіданні з іншими військовими керівниками. Задля безпеки, усіх їх направили на тестування та ізоляцію. Поки що симптоми захворювання ні в кого не проявилися.
Нагадаю, минулого тижня коронавірус діагностували у Дональда Трампа з дружиною. Американського президента шпиталювали на кілька днів, але напередодні він повернувся у Білий дім.
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