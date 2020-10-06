Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2020 году стали англичанин Роберт Пенроуз, немец Райнхард Генцель и американка Андреа Гез. Шведская королевская академия наук наградила их за изучение черных дыр.

Нобелевский комитет огласил имена лауреатов во вторник, 6 октября. Гез стала четвертой женщиной-лауреатом за время присуждения премии, сообщает DW.

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Пенроуз открыл, что "образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности" Альберта Эйнштейна, говорится в пресс-релизе комитета. Генцель и Гез открыли сверхмассивный компактный объект в центре Млечного пути.

В 2019 году Нобелевскую премию по физике разделили канадец Джеймс Пиблз и швейцарские астрономы Майкл Мэджор и Дидье Кело за открытия в космологии и революцию в астрономии.

Премию в области физики присуждает Шведская королевская академия наук. Ее лауреатами до 2019 года включительно становились 213 человек, из них лишь 3 женщины.

7 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по химии, 8 октября - по литературе. В последний день "нобелевской недели" станет известно имя лауреата премии мира.

Ранее сообщалось, что размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен с 9 до 10 миллионов шведских крон (около 956 тысяч евро). Традиционная церемония вручения наград сменила формат из-за пандемии COVID-19. Награждение по традиции происходило в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.