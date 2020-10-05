Нобелівський тиждень: переможці поділять призовий мільйон доларів [ Редактировать ]
Сьогодні стартує нобелівський тиждень. Лауреатами в галузі фізіології та медицини стали американці Гарві Олтер, Чарльз Райс та британець Майкл Гоутон за відкриття вірусу гепатиту "С". Вони не працювали разом, але кожен з них зробив вагомий внесок в ідентифікацію інфекції ще 1989 року.
Як зазначили у нобелівському комітеті, завдяки роботі вірусологів, гепатит "С" перестав бути смертельно небезпечним. Переможці поділять між собою призовий мільйон доларів. А завтра дізнаємося ім'я лауреатів у галузі фізики.
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