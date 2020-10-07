У хворого на COVID-19 Петра Порошенка не можуть взяти кров на аналіз [ Редактировать ]
Погіршився стан здоров"я Петра Порошенка. У п'ятого президента діагностували COVID-19 наприкінці вересня, а наразі він перебуває у лікарні з двостороннім запаленням легень.
Деталі про перебіг хвороби політика розповіла його дружина Марина у інтерв'ю Яніні Соколовій. Повідомляється, що у Петра Олексійовича сильно загустіла кров. Настільки, що лікарі навіть не можуть взяти її на аналіз, аби слідкувати за протіканням хвороби
Коронавірус також діагностували у його доньки - Євгенії, проте в дівчини він протікає без ускладнень.
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