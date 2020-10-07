Нобель за відкриття "генетичних ножиць". Француженка Еммануель Шарпентьє, яка працює у Німеччині, і американка Дженніфер Дуда отримали Нобелівську премії з хімії.

Нагороду їм присудили за розвиток методу редагування геному - він дозволяє змінювати ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів. Винахід лауреаток у майбутньому може допомогти вченим зробити прорив у лікуванні спадкових хвороб.

Пергілла Віттунг Стафсхеде, членкиня Нобелівського комітету:

Важко навіть уявити, як цей, невидимий для людського ока, хімічний інструмент будуть застосовувати у майбутньому. Можливо, наша мрія про лікування генетичних хвороб стане нарешті реальністю.

Еммануель Шарпентьє, лауреатка Нобелівської премії з хімії: