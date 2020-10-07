Нобелівську премію з хімії 2020 року присудили за винахід "генетичних ножиць" [ Редактировать ]
Нобель за відкриття "генетичних ножиць". Француженка Еммануель Шарпентьє, яка працює у Німеччині, і американка Дженніфер Дуда отримали Нобелівську премії з хімії.
Нагороду їм присудили за розвиток методу редагування геному - він дозволяє змінювати ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів. Винахід лауреаток у майбутньому може допомогти вченим зробити прорив у лікуванні спадкових хвороб.
Пергілла Віттунг Стафсхеде, членкиня Нобелівського комітету:
Важко навіть уявити, як цей, невидимий для людського ока, хімічний інструмент будуть застосовувати у майбутньому. Можливо, наша мрія про лікування генетичних хвороб стане нарешті реальністю.
Еммануель Шарпентьє, лауреатка Нобелівської премії з хімії:
Я не раз чула, що це відкриття колись буде відзначене Нобелівською премією. Але коли сьогодні вранці мені зателефонували зі Швеції, - мене просто переповнили емоції. Я не могла повірити!
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Нагороди передадуть через посольства країн. Імена цьогорічних лауреатів Нобелівської премії оголосять на початку жовтня. Востаннє церемонію скасовували 1944 - через Другу світову війну