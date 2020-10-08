Велика Британія і Україна підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ. На це Британське експортно-кредитне агентство виділить 1 мільярд 250 мільйонів фунтів стерлінгів.

Домовленість передбачає, переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО і будуть нести службу в Чорному та Азовському морях.

Володимир Зеленський, президент України: