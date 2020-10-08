Україна та Велика Британія підписали меморандум про оснащення флоту [ Редактировать ]
Велика Британія і Україна підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ. На це Британське експортно-кредитне агентство виділить 1 мільярд 250 мільйонів фунтів стерлінгів.
Домовленість передбачає, переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО і будуть нести службу в Чорному та Азовському морях.
Володимир Зеленський, президент України:
Щодо військово-морського флоту - важливий стратегічний документ, цей меморандум на суму 1,25 млрд фунтів стерлінгів. Ми всі вірили, що знов з'явиться військово-морський флот в Україні, і нарешті, це такий перший, важливий крок.
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