В Луганской области потушили все пожары [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Последний очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района площадью почти 4,5 тысячи гектаров был ликвидирован около 8:50 утра 8 октября.
Напомним, на территории Луганской области в течение недели тушили лесные пожары, которые возникли 30 сентября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.
В результате стихийного бедствия погибли 11 человек, число уничтоженных огнем домов и сумма убытков подсчитывается до сих пор.
Как сообщали "Подробности", что правоохранители установили четыре вероятных источника возгорания. Огонь мог вспыхнуть из-за аварии в электросети.
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