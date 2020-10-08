В результате стихийного бедствия погибли 11 человек, число уничтоженных огнем домов и сумма убытков подсчитывается Источник: ГСЧС Украины

Все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Последний очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района площадью почти 4,5 тысячи гектаров был ликвидирован около 8:50 утра 8 октября.

Напомним, на территории Луганской области в течение недели тушили лесные пожары, которые возникли 30 сентября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

В результате стихийного бедствия погибли 11 человек, число уничтоженных огнем домов и сумма убытков подсчитывается до сих пор.

Как сообщали "Подробности", что правоохранители установили четыре вероятных источника возгорания. Огонь мог вспыхнуть из-за аварии в электросети.