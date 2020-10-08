Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе [ Редактировать ]
В четверг, 8 октября, Шведская академия объявила имя лауреата Нобелевской премии 2020 года по литературе. Об этом сообщили в пресс-службе Нобелевского комитета.
В этому году награду получила американская поэтесса Луиза Глюк.
Глюк присудили премию "за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия в данной области должна присуждаться автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности".
Нобелевская премия в области литературы 2018 года была присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук; австрийский драматург Петер Хандке получил премию 2019 года.
9 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Лауреаты будут приглашены на церемонию награждения и банкет в следующем году из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии и физике.
Также мы писали о том, что Нобелевская премия "увеличилась в размере".
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