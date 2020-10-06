Лауреатами Нобелівської премії з фізики стали троє дослідників чорних дір. Переможців оголосила шведська королівська академія наук у Стокгольмі. Цьогорічна премія має назву "про найтаємніші секрети всесвіту".

Половину премії отримає Роджер Пенроуз - за відкриття того, що "утворення чорних дір є надійним прогнозом загальної теорії відносності".

Іншу частину отримають ще двоє дослідників - Андреа Гез і Рейнгард Ґенцель. Нагадаю, напередодні у Швеції стартував Нобелівський тиждень.