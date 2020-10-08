Украина и Британия договорились о сотрудничестве [ Редактировать ]
В четверг, 8 октября, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали ряд важных двусторонних документов. Об этом сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на странице в Facebook.
Он отметил, что речь идет о соглашении о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.
По его словам, это первое такое соглашение, которого подписала Великобритания, и оно было подписано именно с Украиной.
Кулеба назвал это соглашение историческим.
Исторический момент: подписали соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы - западный и восточный - стали еще ближе.
Ранее сообщалось, что Зеленских в Букингемском дворце приняли принц Уильям и Кейт Миддлтон.
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