В четверг, 8 октября, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали ряд важных двусторонних документов. Об этом сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на странице в Facebook.

Он отметил, что речь идет о соглашении о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

По его словам, это первое такое соглашение, которого подписала Великобритания, и оно было подписано именно с Украиной.

Кулеба назвал это соглашение историческим.

Исторический момент: подписали соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы - западный и восточный - стали еще ближе.

Ранее сообщалось, что Зеленских в Букингемском дворце приняли принц Уильям и Кейт Миддлтон.