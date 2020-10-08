На пятницу, 9 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс валют в стране. Так, курс доллара на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 октября установлен на таком уровне: 28,2836 гривен за 1 доллар (-0,0404 грн).

При этом курс доллара на 8 октября составляет 28,3240 гривен за 1 доллар.

Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.