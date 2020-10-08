Курс доллара начал "падать" [ Редактировать ]
На пятницу, 9 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс валют в стране. Так, курс доллара на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 9 октября установлен на таком уровне: 28,2836 гривен за 1 доллар (-0,0404 грн).
При этом курс доллара на 8 октября составляет 28,3240 гривен за 1 доллар.
Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.
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