У Росії оголосили у розшук Світлану Тихановську [ Редактировать ]
Росія оголосила у розшук білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську. Повідомлення про це опублікували на сайті МВС РФ. Якщо Тихановська з'явиться на території Росії її затримають. За даними тамтешнього МВС, опонентку Лукашенка розшукують за статтею Кримінального кодексу. Втім, за якою саме не вказано. Опозиціонерка вже заявила, що жодних кримінальних злочинів ані в Білорусі, ані в РФ не скоювала.
Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції:
Вы знаете, наверное нужно проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то уголовном деле в Беларуси, тем более в России, я такой новости не слышала.
по теме
"Треба перевіряти поштову скриньку": Тихановська прокоментувала свій розшук в Росії
Опонентку Лукашенка розшукують за статтею Кримінального кодексу. Втім, за якою саме - не вказано. Опозиціонерка вже заявила, що жодних кримінальних злочинів ані в Білорусі, ані в РФ не скоювала.
Латвія і Естонія відкликають своїх послів з Білорусі
Майже сотню політв'язнів нарахували у Білорусі правозахисники. У правозахисній організації "Весна" їх усіх вимагають негайно звільнити і припинити репресії проти громадян, затриманих на протестах
Тихановская хочет встретиться с Путиным из-за Лукашенко
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская хочет встретиться с президентом России
Макрон пообіцяв Тихановській допомогти із звільненням політичних в'язнів
Тихановська запропонувала ЄС - запровадити персональні санкції проти конкретних осіб і підприємств, які підтримують або фінансують режим Лукашенка. І цю зустріч уже прокоментували в Мінську
Тихановська попросила Макрона стати посередником у врегулюванні кризи в Білорусі
Масові протести в Білорусі початку серпня у країні тривають масові протести люди вважають результати виборів сфальсифікованими, а Лукашенка нелегітимним