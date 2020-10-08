Росія оголосила у розшук білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську. Повідомлення про це опублікували на сайті МВС РФ. Якщо Тихановська з'явиться на території Росії її затримають. За даними тамтешнього МВС, опонентку Лукашенка розшукують за статтею Кримінального кодексу. Втім, за якою саме не вказано. Опозиціонерка вже заявила, що жодних кримінальних злочинів ані в Білорусі, ані в РФ не скоювала.

Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції: