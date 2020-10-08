У Британії Володимир Зеленський підписав важливі угоди [ Редактировать ]
Український президент та британський прем'єр поставили свої автографи під угодою про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Це новий етап у відносинах Києва та Лондона. Прем'єр Борис назвав цю угоду фантастичною і на радощах заговорив українською. Усе чула наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Сьогодні головна політична частина візиту. Президента Зеленського приймають у резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, 10. І за цими дверима відбудеться ключова подія у відносинах між Україною та Великою Британією - підписання масштабної угоди про стратегічне партнерство.
Офіційний мишолов Ларрі ліниво прогулюється двором. Тим часом на ґанку розстеляють червоний килим. Це вперше з початку пандемії британський прем'єр прийматиме у своїй резиденції колегу з іншої країни. Вони бачаться вперше в житті. Ввічливі усмішки та ніякого рукостискання у часи коронавірусу протокол зустрічей теж змінився.
Дуже-дуже приємно вітати пана Володимира, президента України в Лондоні і це фантастично, що ми підпишемо угоду про історичне партнерство сьогодні. Я дуже радий і схвильований. Це посилить стосунки між Британією та Україною, які дуже добре розвивалися у останні кілька років.
Дуже дякую за запрошення особливо в цей час COVID-19, коли весь світ заблокований. Підписання цього особливого документа, дуже сильної угоди дуже важливе для наших країн.
Наша відданість Україні - непохитна. Ми з вами на 100 відсотків.
Президент Зеленський дякує за підтримку у складні часи окупації Криму та війни на Донбасі. А прем'єр Джонсон несподівано демонструє розширення свого словникового запасу української мови. У ньому вже було "Слава Україні". Тепер ще й
Вітаю, вітаю хахаха, that's right, вітаю.
Далі майже година перемовин за закритими дверима. А це результат усіх попередніх домовленостей - підписання нової двосторонньої угоди. Ці стоси паперу і є меморандумом про тісніше та глибше партнерство двох країн.
Дмитро Кулеба міністр закордонних справ України:
Британія тепер менш зв'язана солідарністю у Європейському Союзі, може дозволити собі більшу відкритість, більшу амбітність, і нам пощастило, що саме в тих питаннях, які цікавлять нас це і безпекові питання, і ставлення до Російської Федерації, це зокрема і торговельні питання.
Ця угода фактично замінює угоду про Асоціацію з ЄС. І такого обширного двостороннього документа в України не було з жодною іншою країною світу. За її результатами зона вільної торгівлі із Британією стає ще більшою, аніж з Євросоюзом. І багато нашої продукції потраплятиме на британський ринок без квот. Посилиться між нашими країнами і співпраця у сфері безпеки.
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