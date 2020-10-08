Український президент та британський прем'єр поставили свої автографи під угодою про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство

Український президент та британський прем'єр поставили свої автографи під угодою про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Це новий етап у відносинах Києва та Лондона. Прем'єр Борис назвав цю угоду фантастичною і на радощах заговорив українською. Усе чула наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Сьогодні головна політична частина візиту. Президента Зеленського приймають у резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, 10. І за цими дверима відбудеться ключова подія у відносинах між Україною та Великою Британією - підписання масштабної угоди про стратегічне партнерство.

Офіційний мишолов Ларрі ліниво прогулюється двором. Тим часом на ґанку розстеляють червоний килим. Це вперше з початку пандемії британський прем'єр прийматиме у своїй резиденції колегу з іншої країни. Вони бачаться вперше в житті. Ввічливі усмішки та ніякого рукостискання у часи коронавірусу протокол зустрічей теж змінився.

Дуже-дуже приємно вітати пана Володимира, президента України в Лондоні і це фантастично, що ми підпишемо угоду про історичне партнерство сьогодні. Я дуже радий і схвильований. Це посилить стосунки між Британією та Україною, які дуже добре розвивалися у останні кілька років.

Дуже дякую за запрошення особливо в цей час COVID-19, коли весь світ заблокований. Підписання цього особливого документа, дуже сильної угоди дуже важливе для наших країн.

Наша відданість Україні - непохитна. Ми з вами на 100 відсотків.

Президент Зеленський дякує за підтримку у складні часи окупації Криму та війни на Донбасі. А прем'єр Джонсон несподівано демонструє розширення свого словникового запасу української мови. У ньому вже було "Слава Україні". Тепер ще й

Вітаю, вітаю хахаха, that's right, вітаю.

Далі майже година перемовин за закритими дверима. А це результат усіх попередніх домовленостей - підписання нової двосторонньої угоди. Ці стоси паперу і є меморандумом про тісніше та глибше партнерство двох країн.

Дмитро Кулеба міністр закордонних справ України:

Британія тепер менш зв'язана солідарністю у Європейському Союзі, може дозволити собі більшу відкритість, більшу амбітність, і нам пощастило, що саме в тих питаннях, які цікавлять нас це і безпекові питання, і ставлення до Російської Федерації, це зокрема і торговельні питання.

Ця угода фактично замінює угоду про Асоціацію з ЄС. І такого обширного двостороннього документа в України не було з жодною іншою країною світу. За її результатами зона вільної торгівлі із Британією стає ще більшою, аніж з Євросоюзом. І багато нашої продукції потраплятиме на британський ринок без квот. Посилиться між нашими країнами і співпраця у сфері безпеки.