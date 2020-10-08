За якою системою відбуватимуться цьогорічні місцеві вибори: соцопитування [ Редактировать ]
Більше половини українців не знають, за якою системою відбуватимуться цьогорічні місцеві вибори. За результатами опитування соцгрупи "Рейтинг", 55 відсоткам громадян взагалі невідомо, як обиратимуть владу на місцях.
Двадцять шість відсотків обізнані частково і лише кожен п'ятий респондент зазначив, що знає про зміни у виборчому законодавстві. Нагадаю, вибори 25 жовтня відбудуться за пропорційною системою із відкритими списками.
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