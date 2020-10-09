Неизвестный человек выдал себя за главу оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую, приняв участие в закрытом онлайн-заседании комитета по иностранным делам парламента Дании. Об этом сообщили на сайте парламента Дании.

Так, сначала у "Тихановской" были проблемы с камерой и ее не было видно на экране. После 40 минут встречи участники выяснили, что что-то не так и прервали заседание.

В ходе встречи обсуждалась нынешняя политическая ситуация в Белоруссии. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека.

По словам главы комитета и бывшего министра иностранных дел Мартина Лидегарда, парламентарии поняли, что имеют дело с другим человеком, когда собеседник задал вопрос про бордели с животными - объект одной из теорий заговора, связанной с Данией, пишет Bloomberg.

Из-за инцидента начато расследование.

Ранее мы писали, что Россия объявила Тихановскую в розыск.