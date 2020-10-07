Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. Ее ищут из-за нарушения статьи Уголовного кодекса России.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства внутренних дел России.

МВД России разметил в базе разыскиваемых лиц белорусскую оппозиционерку, подав ее в межгосударственный розыск по необозначенной статье уголовного кодекса.

Ранее мы писали, что Тихановская хочет встретиться с Путиным из-за Лукашенко.