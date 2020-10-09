Забитый водкой сеновоз прорывался через границу (видео) [ Редактировать ]
Источник: Госпогранслужба Украины
На украино-польской границе задержали автомобиль с сеном, в которое были спрятаны бутылки с алкогольной продукцией. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Внутри авто обнаружены 287 ящиков с водкой с поддельными акцизными марками.
Вчера вечером, получив информацию от оперативников Львовского отряда, наряд за 500 метров до линии государственной границы остановил грузовик Iveco, которым везли сено. Проверка транспортного средства была не напрасной. Под тюками с сеном правоохранители обнаружили 287 ящиков (5740 бутылок) водки с поддельными акцизными марками.
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Отмечается, что на место задержания прибыла группа реагирования и сотрудники ГФС, которым передали контрафактный груз.
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