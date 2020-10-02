Работники Госпогранслужбы обнаружили в посылке из США топоры и ножи.

Об этом сообщает пресс-служба Галицкой таможни.

На таможенный пост Львов-почтовый Галицкой таможни по адресу гражданина, проживающего в Херсонской области, поступила посылка из США. Согласно декларации в ней содержалась одежда, канцтовары, косметика и тому подобное.

Отмечается, что во время проверки были обнаружены 25 ножей и 2 топора Tomahawk. Часть колюще-режущих предметов были изъяты для экспертизы.

Ранее мы писали, что киевские таможенники нашли в посылке ритуальный меч. Отправитель в таможенной декларации назвал его сувениром.