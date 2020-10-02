Пограничники задержали "вооруженную" посылку [ Редактировать ]
Работники Госпогранслужбы обнаружили в посылке из США топоры и ножи.
Об этом сообщает пресс-служба Галицкой таможни.
На таможенный пост Львов-почтовый Галицкой таможни по адресу гражданина, проживающего в Херсонской области, поступила посылка из США. Согласно декларации в ней содержалась одежда, канцтовары, косметика и тому подобное.
Отмечается, что во время проверки были обнаружены 25 ножей и 2 топора Tomahawk. Часть колюще-режущих предметов были изъяты для экспертизы.
Ранее мы писали, что киевские таможенники нашли в посылке ритуальный меч. Отправитель в таможенной декларации назвал его сувениром.
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