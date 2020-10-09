Ветеранам необходимо особое внимание со стороны государства и городской власти. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов после встречи с ветеранскими организациями города.

"В последние семь лет власть не уделяет ветеранам должного внимания. Если в 2013 году средняя пенсия по стране составляла 182 доллара, то сегодня – чуть более ста. При этом тарифы возросли в 10 и более раз. Наша главная задача после выборов касается всех киевлян, но ветеранов – в первую очередь: мы должны поднять их доходы и уменьшить их расходы. Тогда власть оправдает выбор людей. На сегодняшний день все делается с точностью до наоборот", – заявил Александр Попов.

Кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" убежден, что ветеранам необходимо особое внимание со стороны государства и городской власти.

"Так было в период моего руководства Киевской администрацией с 2010 по 2013 год, когда мы помогали ветеранам из местного бюджета, помогали с лечением, с решением жилищных вопросов. Нынешняя власть забыла о ветеранах, и они жалуются нам на это", – рассказал он.

"Мы берем на себя обязательство вернуть помощь ветеранам на должный уровень. Мы не имеем права забывать, что это поколение, которое спасло страну от нацизма, а после войны восстановило Киев и подняло нашу экономику. Мы всегда будем благодарным им. Они создали фундамент государства, который не смогли полностью разрушить за последние семь лет", – резюмировал Александр Попов.

Напомним, Александр Попов разработал "Карту киевлянина", которая давала пенсионерам и другим малообеспеченным жителям города скидки в аптеках, магазинах и транспорте.