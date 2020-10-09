"Мы обязаны восстановить киевскую программу помощи ветеранам" - Александр Попов [ Редактировать ]
Ветеранам необходимо особое внимание со стороны государства и городской власти. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов после встречи с ветеранскими организациями города.
"В последние семь лет власть не уделяет ветеранам должного внимания. Если в 2013 году средняя пенсия по стране составляла 182 доллара, то сегодня – чуть более ста. При этом тарифы возросли в 10 и более раз. Наша главная задача после выборов касается всех киевлян, но ветеранов – в первую очередь: мы должны поднять их доходы и уменьшить их расходы. Тогда власть оправдает выбор людей. На сегодняшний день все делается с точностью до наоборот", – заявил Александр Попов.
Кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" убежден, что ветеранам необходимо особое внимание со стороны государства и городской власти.
"Так было в период моего руководства Киевской администрацией с 2010 по 2013 год, когда мы помогали ветеранам из местного бюджета, помогали с лечением, с решением жилищных вопросов. Нынешняя власть забыла о ветеранах, и они жалуются нам на это", – рассказал он.
"Мы берем на себя обязательство вернуть помощь ветеранам на должный уровень. Мы не имеем права забывать, что это поколение, которое спасло страну от нацизма, а после войны восстановило Киев и подняло нашу экономику. Мы всегда будем благодарным им. Они создали фундамент государства, который не смогли полностью разрушить за последние семь лет", – резюмировал Александр Попов.
Напомним, Александр Попов разработал "Карту киевлянина", которая давала пенсионерам и другим малообеспеченным жителям города скидки в аптеках, магазинах и транспорте.
по теме
Скандал із Вітольдом Фокіним та брудні майбутні вибори: що встигли обговорити народні обранці перед карантином
Народні депутати масово отримують позитивний тест на COVID-19. Тому Рада пішла чи то на карантин, чи то на канікули. На цілий місяць. У жовтні буде лише один пленарний день
В пострадавшие от пожаров села Луганщины прибыла помощь от Фонда Юрия Бойко
1 октября в Луганской области снова начались масштабные пожары. Огонь охватил более 20 тыс. га
Наша команда знает, как решить проблему изношенности объектов ЖКХ - Александр Попов
Новая власть Киева должна принять программу реконструкции инженерных сетей и строго следить за ее выполнением
Тури, поїздки та боротьба: партії проводять активну передвиборчу кампанію
На Полтавщині сьогодні побував співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. У містах Горішні Плавні та Кременчуці він представив команди, з якими політсили йдуть на місцеві вибори
Евросоюз раз за разом объясняет президенту Зеленскому, что Украину в ЕС никто не ждет - Виктор Медведчук
Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сделал заявление