Вірменія та Азербайджан узгоджують умови перемир'я [ Редактировать ]
Міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану сьогодні приїхали на переговори до Москви. Це перший контакт воюючих сторін з моменту ескалації.
Зустріч відбувається у закритому форматі. Відкрита частина для представників ЗМІ тривала не більше хвилини. Чи досягли на переговорах бодай якихось результатів - поки невідомо.
Раніше із посиланням на прессекретар президента Франції були новини, що сторони нібито готові до підписання перемир'я. У французьких джерелах стверджують, що це може відбутись протягом доби. Ну а поки бойові дії тривають.
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