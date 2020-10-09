Міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану сьогодні приїхали на переговори до Москви. Це перший контакт воюючих сторін з моменту ескалації.

Зустріч відбувається у закритому форматі. Відкрита частина для представників ЗМІ тривала не більше хвилини. Чи досягли на переговорах бодай якихось результатів - поки невідомо.

Раніше із посиланням на прессекретар президента Франції були новини, що сторони нібито готові до підписання перемир'я. У французьких джерелах стверджують, що це може відбутись протягом доби. Ну а поки бойові дії тривають.