В пятницу вечером, 9 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин рассказал о том, возможно ли будет провести честные выборы.

"Ну во-первых, можно всегда найти какую-то закарлючку. Если бы так искали, то, думаю, что и Зеленский бы президентом не стал. А есть базовые правила в любой демократии. Все ключевые политические игроки, партии, которые по крайней мере реальные, они все просто допускаются до выборов. Единственный, кто может кого-то куда-то не пустить, - это избиратель. Если он не отдаст голоса. Поэтому, первая ситуация, при которой просто не регистрируются списки - это уже проявление высшей формы недемократичности", - пояснил депутат.

"Как партия, которая номер один или номер два, по разным вопросам в регионе может не регистрироваться на выборы? Это немыслимо", - подчеркнул Олег Волошин.