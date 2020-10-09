В пятницу, 9 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил о том, что любой перенос выборов - катастрофа для власти.

"Власть поступает с выборами подло. Людей сначала лишают возможности голосовать на Донбассе. А потом, там где проигрывают, не допускают к выборам. Это же не по совести. А сегодня вместо того, чтобы дать людям возможность работать, власть говорит "нет, вы уезжаете за границу, поэтому мы не будем платить через 10-15 лет пенсии пенсионерам". Это безответственно, это не по совести, еще раз говорю - это подло", - сказал депутат.

Так как вы обманываете, что вы боретесь с ковидом, вы так обманываете во всем. А выборы состоятся. Не благодаря, а вопреки. Потому что власть понимает, что ее падающий рейтинг в случае переносов выборов вообще будет нулевым. Поэтому, даже если люди смогут приползти на избирательные участки, они это обеспечат. Любой перенос выборов-катастрофа для власти. К сожалению, власть сегодня исходит из необходимости поддержать собственный рейтинг, а не поддержать наших граждан.

Также Шуфрич рассказал о том, как тестируют обычных украинцев на коронавирус.