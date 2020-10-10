Мобильная бригада будет брать биоматериал у пациента и передавать в частные лаборатории Источник: открытые источники

В пятницу, 9 октября, на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о привлечении частных лабораторий к тестированию населения на COVID-19. Как бесплатно сдать анализ на коронавирус во время брифинга разъяснил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министерство здравоохранения будет контрактовать через лабораторные центры мощности частных лабораторий. Мобильная бригада или больница будет осуществлять забор биоматериала у пациента и передавать в частные лаборатории.

Наша мобильная бригада или персонал больницы будут брать образцы и передавать их в частные лаборатории, а те уже будут проводить исследования... Это не означает, что теперь частные лаборатории начнут выполнять тесты для людей с улицы - мы не в состоянии проконтролировать весь этот процесс. Частным лабораториям мы (Минздрав - ред.) будем выплачивать деньги (за тестирование - ред.).

Для пациента анализ будет бесплатным, поскольку коммерческим лабораториям заплатят по счету из бюджета.

Степанов заверил, что к декабрю Украина выйдет на показатель не менее 50 тысяч тестов в сутки. За минувшие сутки в Украине провели 58,1 тыс. анализов на COVID-19, в том числе 31,8 - методов ПЦР.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине выявили 5 728 новых случаев коронавирусной инфекции, 108 человек умерли.