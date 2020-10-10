Степанов разъяснил, кому будут делать бесплатные тесты на COVID-19 в частных лабораториях [ Редактировать ]
Источник: открытые источники
В пятницу, 9 октября, на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о привлечении частных лабораторий к тестированию населения на COVID-19. Как бесплатно сдать анализ на коронавирус во время брифинга разъяснил министр здравоохранения Максим Степанов.
Министерство здравоохранения будет контрактовать через лабораторные центры мощности частных лабораторий. Мобильная бригада или больница будет осуществлять забор биоматериала у пациента и передавать в частные лаборатории.
Наша мобильная бригада или персонал больницы будут брать образцы и передавать их в частные лаборатории, а те уже будут проводить исследования... Это не означает, что теперь частные лаборатории начнут выполнять тесты для людей с улицы - мы не в состоянии проконтролировать весь этот процесс. Частным лабораториям мы (Минздрав - ред.) будем выплачивать деньги (за тестирование - ред.).
Для пациента анализ будет бесплатным, поскольку коммерческим лабораториям заплатят по счету из бюджета.
Степанов заверил, что к декабрю Украина выйдет на показатель не менее 50 тысяч тестов в сутки. За минувшие сутки в Украине провели 58,1 тыс. анализов на COVID-19, в том числе 31,8 - методов ПЦР.
Напомним, что за минувшие сутки в Украине выявили 5 728 новых случаев коронавирусной инфекции, 108 человек умерли.
по теме
Коронавирус бьет рекорды: последние данные по Украине
В Украине зафиксировали максимальное суточное количество смертей от COVID-19
Як швидко і безкоштовно здати тест на COVID-19
Хоча усі представники влади кажуть, що потужності для тестувань постійно збільшують, але кожен бачить: отримати тест швидко і безкоштовно вдається не всім
В Україні за добу 5804 людини підхопили COVID-19
Число недужих зростає в усіх регіонах. У лідерах Харківська область. Майже шістсот нових заражень. Також багато нових випадків ковіду у Києві, на Одещині, Сумщині та Дніпропетровщині
Маски та штрафи: як в Україні та Європі виконують карантинні обмеження
Карантинні паски нині затягують і в Україні, і в Європі. Це і обов'язкове носіння масок подекуди навіть на вулиці. І чималі штрафи за порушення цих вимог
В Україні зростає число хворих на коронавірус
В Україні за минулу добу майже 5 400 нових інфікувань коронавірусом. Від ускладнень померли 93-и людини. Число хворих зростає в усіх регіонах. У лідерах Харківська область.