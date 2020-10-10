І українські медики, і Всесвітня організація охорони здоров'я дають невтішні прогнози щодо коронавірусу. Далі - буде гірше. Прогнозують по 9 тисяч хворих щодоби. Причини сплеску - це і відкриття шкіл, і сезон хвороб.

А тому, аби вірусний удар не був подвійним, лікарі вже радять робити щеплення від грипу. Як це зробити? Чи є вакцина і скільки коштує?

Ані пацієнтів, ані вакцин. В кабінеті щеплень однієї із міських поліклінік Львова порожньо. Медзаклад ще не отримав вакцини від грипу. Перші з'явились лише в приватних аптеках. То ж зробити звичайну ін'єкцію - завдання не для тих, хто легко здається. Бо ж спочатку препарат треба самостійно купити, потім у спеціальній сумці-холодильнику принести в лікарню і лише тоді зробити укол. Таких пацієнтів - не багато.

Віктор Періг, лікар-інфекціоніст Львівської міської комунальної поліклініки №2:

За тиждень часу вакциновано 4 пацієнта від грипу.

Натомість в приватній клініці вакцини вдосталь - приходь на щеплення у будь-який час, тільки спершу пройди медогляд.

- Яку руку колоти краще? - Значення немає, але краще ліву, оскільки вміст ін'єкції, може бути незначний набряк, почервоніння, іноді бувають больові відчуття.

За тиждень щеплення від грипу зробили кілька десятків львів'ян. Більшість - люди, старші за шістдесят.

Світлана Степанян та Олена Гальчинська, жителі Львова:

- Щоб не хворіти грипом. - Щоб не захворіти, або якщо захворіти - то в легшій формі перенести. У нас маленькі діти є в хаті, їх теж будемо вакцинувати.

Андрій Баран, директор приватної клініки:

Вакцинується близько 60 % європейців. Вакциною Південної Кореї - статистичні дані є близько 40 % американців.

За офіційною інформацією МОЗ, лише минулого року грипом та ГРВІ перехворіло майже 5 мільйонів людей. Більшість - це діти до 17 років. Від ускладнень померла 71 людина. Лікарі кажуть: щеплення важливе для профілактики. Людина отримує з ін'єкцією надзвичайну малу дозу грипу. Організм починає виробляти антитіла. Вони захищають від зараження і ускладнень.

Віктор Періг, лікар-інфекціоніст Львівської міської комунальної поліклініки №2:

Вакцинація - це є, дійсно, один з основних методів профілактики грипу. Вакцинація потрібна всім. Є категорія людей, яким необхідно вакцинуватися: діти, вагітні жінки, люди з хронічним захворюванням дихальної системи, серцево-судинної, ендокринної, патологіях.

Найбільше інфекціоністи побоюються, що грипом почнуть хворіти паралельно з COVID-19.

Наталія Тімко, головний епідеміолог Львівщини:

Можна спрогнозувати, що ризик ускладнень у 2 рази збільшиться, і згідно прогнозів експертів, і на жаль і летальність у два рази збільшиться. Але ми розуміємо, що цього допусти нам не потрібно.

Вакцин від грипу вистачить усім, - кажуть в МОЗ. Цього року держава закупила їх більше ніж торік - 665 тисяч доз. До кінця листопада препарати отримають усі медзаклади країни. Щоправда, вони не будуть безкоштовними. Бо ж не є обов'язковими.

Сергій Литовка, керівник експертної групи з імунопрофілактики МОЗ України:

Орієнтовна ціна буде складати, якщо ми кажемо за закупівельну ціну, від 200 до 300 гривень. Ринкова ціна, ви повинні розуміти, що вона буде відрізнятись.

Допоки на дворі тепло та сухо - захворіти на грип та ГРВІ шансів мало, - кажуть інфекціоністи. Тож велику кількість звернень лікарі очікують вже за місяць.