Били по черзі. Руками та ногами. Шістьох миколаївських правоохоронців звинувачують у катуванні людини. Начебто так вони хотіли вибити у підозрюваного потрібну інформацію.

Розслідування триває майже півроку. Один з фігурантів за цей час навіть встиг очолити райвідділок.

Це Вітовський райвідділ поліції Миколаївської області. Він став відомим через події навесні цього року. Саме в цій будівлі катували людину. Принаймні підозру про це отримали місцеві правоохоронці.

Ще у квітні поліція накрила незаконну майнінг-ферму. Почалося розслідування. Адміністратора викликали до райвідділку. Там поліцейські його роздягнули і побили. Ось фото наслідків цього візиту.

Олена Резнікова, в.о. спеціаліста зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ ТУ ДБР у Миколаєві:

Після обшуку потерпілого доставили до відділу поліції, де він був підданий катуванню. Йому наносилася низка ударів руками, ногами у різні частини тіла.

Потерпілий:

Это все длилось около 3 часов. Они били и задавали вопросы. Потом начали писать друзьям.

Наприкінці травня в ДБР розпочали розслідування. Тоді 4 працівникам Вітовського райвідділку повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень та насильстві. А напередодні, за додаткових доказів статтю змінили на катування. Збільшилося і коло підозрюваних - їх вже шість.

Олена Резнікова, в.о. спеціаліста зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ ТУ ДБР у Миколаєві:

Серед яких - начальник відділення, оперуповноважений цього відділення, начальник сектору кримінальної поліції, а також курсант Національної академії внутрішніх справ. Крім того, було повідомлено про підозру і 2 новим фігурантам - це т.в.о. цього відділення, а також старший слідчий.

Фігурантів справи підозрюють ще й у використанні вилученої апаратури крипто-ферми. Тож не виключено, що з адміністратора хотіли вибити не лише деталі кримінальної справи, а й інформацію про те, як намайнити валюту на криптофермі.

Ігор Блошко активіст:

Застосування катувань до цієї людини було пов'язано з тим, що співробітники поліції, а непевно і керівник райвідділу мали особисту зацікавленість. Напевно, там були якісь фінансові інтереси, якесь матеріальне заохочення.

Наразі триває розслідування. ДБР наполягає на домашньому арешті та усуненні поліцейських від посад. Поки всі вони - на волі.