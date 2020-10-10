Перемир'я, яке одразу ж... обстріляли! У Нагірному Карабаху знову бойові дії. Хоча напередодні сторони зійшлися на переговорах. Довго говорили за зачиненими дверима, і здавалося б, досягли компромісу.

Але тиша тривала буквально кілька хвилин. Хто першим її порушив? Вірменія чи Азербайджан?

Перемир'я у Нагірному Карабаху тривало не більше п'яти хвилин. У його зриві Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного.

Ігноруючи перемир'я, оголошене з 12 години 10 жовтня, азербайджанські підрозділи о 12:05 здійснили атаку на ділянку Карахамбейлі. Підрозділи Армії оборони Нагірного Карабаху вживають відповідні заходи щодо припинення нападу противника.

Вірменська сторона грубо порушує режим припинення вогню. Попри досягнуту угоду збройні сили Вірменії здійснили спробу атаки з Агдеринського, Тертерського, Фізулинського та Джабраїльського напрямків. Водночас під артилерійський вогонь потрапила низка населених пунктів. Всі спроби противника були успішно припинені нашими підрозділами.

Перемовини щодо першого від початку ескалації перемир'я тривали понад десять годин - за посередництва Росії. Під час оголошеного припинення вогню мав відбутися обмін військовополоненими та тілами загиблих, а також розпочатися наступний раунд переговорів під егідою ОБСЄ. Однак ані в Азербайджані, ані у Вірменії із самого початку не вірили в успіх перемир'я.

Імам Абісів, житель Тертеру, Азербайджан:

Ми не хочемо припинення вогню, у цьому немає ніякої потреби. Ми хочемо повернути свою землю. Ворог вбиває наших солдатів, руйнує наші будинки. Ви бачите, яка тут у нас ситуація. Ми просто хочемо повернути своє.

Руфана Хумбатова, жителька Баку:

Ми чекали цього 30 років. Карабах належить Азербайджану. Це не питання політики. Ми маємо відвоювати наші території.

Левон, житель Степанакерта:

Мы им не доверяем, они будут опять стрелять, поэтому мы начеку.

Бойові дії у Нагірному Карабаху тривають вже два тижні. Нинішнє протистояння - найгірше за останні 30 років. За даними BBC, з обох боків вже загинули понад 300 людей. Тисячі були змушені залишити свої домівки.