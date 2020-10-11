Карантин в Украине: ограничения ослабит лишь один регион [ Редактировать ]
К ослаблению карантинных ограничений на территории Украины готова только Кировоградская область. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В этом регионе показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения составляет на 24,8 (при норме меньше 40 на 100 тыс. населения).
Отмечается, что в 23 областях критерии ослабления карантина не соответствуют текущей эпидемиологической ситуации.
Ранее мы писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал главный критерий усиления карантина в стране.
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О новых данных информирует Минздрав