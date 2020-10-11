К ослаблению карантинных ограничений на территории Украины готова только Кировоградская область. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В этом регионе показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения составляет на 24,8 (при норме меньше 40 на 100 тыс. населения).

Отмечается, что в 23 областях критерии ослабления карантина не соответствуют текущей эпидемиологической ситуации.

Ранее мы писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал главный критерий усиления карантина в стране.