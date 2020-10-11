Дотлівають залишки дерев, у попелі можна побачити рештки снарядів та мін

Сьогодні на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Стріляли неприцільно. Наші військові не постраждали.

Та вже кілька тижнів вони ведуть боротьбу на ще одному фронті. Пожежі, які не полишають Луганщину - впритул підійшли і до армійських позицій. Крім того, ворог влаштовує диверсії та підпали. Про передову, випалену вогнем - наш воєнкор Руслан Смещук.

Передова горить. Точніше догорає другий тиждень поспіль.

Хрусткий попіл та суцільне згарище, зараз так виглядають десятки кілометрів вздовж лінії зіткнення. Таких масштабних пожеж не було з початку війни. Ситуацію ускладнюють тони нерозірваних боєприпасів, які накопичились за час бойових дій.

Особливо, коли ці боєприпаси починають вибухати.

Дотлівають залишки дерев, у попелі можна побачити рештки снарядів та мін. Це передова під Горлівкою. Вогонь та снаряди пошкодили стратегічний водогін, який забезпечує і непідконтрольну, і підконтрольну території.

Ось ті струмені, прориви труби. Вони між армійськими та ворожими позиціями. Тож текти вони будуть, схоже, ще довго. Тут особливо сильно вибухали снаряди та міни.

Максим, військовослужбовець ЗСУ:

Намагалися здержувати вогонь, але коли ситуація накалялась, коли десь вблизі вже вибухало, боєприпаси - то в укритті намагалися знаходитись.

Вогонь прийшов від бойовиків. За цей час вони, користуючись, так би мовити, попутним вітром - намагалися підпалювати наші опорники. Іноді трасерами.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Було пару черг, певно хотіли нас підпалити - що не допалили. І буквально за годину велика площа поля вигоріла.

Ось тактична камера зафіксувала, як група бойовиків здійснює підпал. І таких випадків - десятки. На кожній позиції розповідають.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Вони все випалили, все згоріло, з якого вони боку хочуть ще палити я не скажу. Бо в нас всі позиції обгоріли, всі.

Переважно бойовики не заважали гасінню пожеж. Але щонайменше одного разу, під Золотим - почали стріляти у військових.

Наталія, військовослужбовець ЗСУ:

І у військових не було можливості загасити пожежу. Тож огонь набрав дуже великих масштабів, і деякі спостережні пости вигоріли.

І якщо в тилу рятувальники активно застосовували навіть протипожежну авіацію, то на передовій навіть пожежна машина - це рідкість. Частіше вогонь доводиться гасити ось такими штуками.

Це знаряддя тушення вогню, яким ми відбиваємось від противника. Тому що він неодноразово намагається викурити з нашої України, а ми не даємся.

Під час пожеж вояки не тільки врятували всіх побратимів, зброю, боєкомплекти. Дехто виніс із полум'я ну дуже незвичний крам.

Позивний "Юрист", військовослужбовець ЗСУ:

Наші мінно-вибухові загородження - ми їх знімали, берегли. Ми там де ставили, там знімали, щоб противник не знав де вони, щоб не взривалися.

Така ось армійська запасливість. А ще ці пожежі впливають на побут. Попри все український солдат повинен виглядати охайно - і скаржаться, і жартують вояки.

Позивний "Розгон", військовослужбовець ЗСУ:

Приніс води постирався, і грязний на другий день. Постиравсі і грязний на другий день. От каждий день стираємося, такі умови.

Дісталося від полум'я і бойовикам. На непідконтрольній території зафіксували більше сотні осередків займання. А волонтери з аеророзвідки.

Зафіксували кілька артилерійських самоходок супротивника, в яких від вогню здетонував боєзапас.