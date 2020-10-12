Перемир'я, що мало діяти від суботи, було порушено вже через п'ять хвилин

У Євросоюзі "надзвичайно занепокоєні" продовженням боїв у Нагірному Карабасі, попри досягнуту домовленість про перемир'я. Таке заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.

Брюссель закликав сторони утриматися від провокацій, що можуть призвести до нових жертв серед мирного населення.

Негайно припинити бойові дії у регіоні - закликала Ангела Меркель прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна під час телефонної розмови.

Нагадаю, перемир'я, що мало діяти від суботи, було порушено вже через п'ять хвилин. У його зриві Баку та Єреван звинуватили один одного.