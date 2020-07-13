Звездная "колыбель": Hubble сделал уникальное фото [ Редактировать ]
Галактики являются основными местами рождения звезд и планет в первую очередь благодаря тому, что в них сосредоточено огромное количество пыли и газа, которые со временем объединяются в молекулярные облака и формируют зародыши звезд.
Космический телескоп Hubble сфотографировал звездную "колыбель", передает "Урядовый курьер".
На снимке виден один из звездных питомников, имеющий обозначение J025027.7 + 600849. Этот объект расположен в созвездии Кассиопея и относится к удивительному классу свободно плавающих и испаряющих газовые глобулы.
Подобные участки, вероятно, являются предшественниками протозвезды. Внутри них газ и пыль имеют большую плотность, чем в окружающем космическом пространстве.
Гравитация сжимает облако в ходе падения на них вещества из ближайшего окружения, и по мере увеличения плотности шарик нагревается под тяжестью внешних слоев, а в центральной части образуется протозвезда. При этом она может иметь недостаточно большую массу для превращения в звезду. В таком случае протозвезда становится коричневым карликом.
Ранее мы писали о том, что Hubble сфотографировал удивительную галактику.
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