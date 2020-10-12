В возрасте 76 лет скончалась звезда фильма о суперагенте Джеймсе Бонде. Британская актриса Маргарет Нолан была известна по роли Голдфингер. О ее смерти написал режиссер Эдгар Райт в Twitter.

Мой печальный долг - сообщить, что умерла актриса и художник, великолепная Маргарет Нолан.

Сын знаменитости Оскар Дикс подтвердил смерть матери. По его словам, ее не стало еще 5 октября.

Карьера Маргарет Нолан началась в 1960-х годах. Она работала моделью. Также под псевдонимом Вики Кеннеди снималась в откровенных фотосессиях.

Актриса известна по небольшой роли в фильме про агента 007, где она сыграла массажистку. Нолан стала также моделью для образа "золотой девушки" из заставки боевика.

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