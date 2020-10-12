Канарські острови задихаються від напливу мігрантів [ Редактировать ]
На Канарах бум нелегальної міграції. За два дні туди прибуло понад тисячу втікачів із Північної та Центральної Африки. Вони ризикнули подолати майже сто кілометрів океану на невеликих рибальських човнах.
За підрахунками Червоного Хреста це найбільша кількість нелегалів, що висадилася на островах від 2006 року.
Місцева влада просить допомоги Мадрида. Експерти зауважують: через те що Марокко посилив заходи безпеки на середземноморському узбережжі, мігранти змінюють маршрути до Європи на більш небезпечні.
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