"Дідуся" тиранозавра пустять з молотка [ Редактировать ]
У Франції на аукціон виставили рідкісний скелет динозавра. Вік викопних решток - понад 150 мільйонів років. Вони належать алозавру, якого науковці вважають "дідусем" тиранозавра.
Таку давню знахідку палеонтологи вважають великим успіхом. Адже кістяк, до всього, ще й надзвичайно добре зберігся. А втрачені частини - відтворили. Тож і вторгувати за нього сподіваються щонайменше мільйон євро.
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