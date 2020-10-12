У Франції на аукціон виставили рідкісний скелет динозавра. Вік викопних решток - понад 150 мільйонів років. Вони належать алозавру, якого науковці вважають "дідусем" тиранозавра.

Таку давню знахідку палеонтологи вважають великим успіхом. Адже кістяк, до всього, ще й надзвичайно добре зберігся. А втрачені частини - відтворили. Тож і вторгувати за нього сподіваються щонайменше мільйон євро.