У берегов Одессы было замечено явление красного прилива. Об этом сообщил биолог Владислав Балинский.

Такое явление возникло из-за большого количества одноклеточных водорослей.

Знакомьтесь, это красный прилив в Одессе. ... Токсины в морской воде, возможны аллергии при купании и отравления при потреблении морепродуктов.

Отмечается, что размножение такого типа морских микроорганизмов произошло из-за загрязнения воды и продолжительных теплые температуры.

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