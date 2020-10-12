В Одессе появилось "кровавое" море: что произошло [ Редактировать ]
У берегов Одессы было замечено явление красного прилива. Об этом сообщил биолог Владислав Балинский.
Такое явление возникло из-за большого количества одноклеточных водорослей.
Знакомьтесь, это красный прилив в Одессе. ... Токсины в морской воде, возможны аллергии при купании и отравления при потреблении морепродуктов.
Отмечается, что размножение такого типа морских микроорганизмов произошло из-за загрязнения воды и продолжительных теплые температуры.
Фото: Facebook
Ранее мы писали, в водохранилищах реки Днепр появились необычные обитатели. Такая ситуация свидетельствует о катастрофическом состоянии Днепра.
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