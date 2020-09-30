В Одесском дельфинарии появился на свет дельфиненок и сам сделал первый вдох. Малыш чувствует себя прекрасно и плавает рядом со своей мамой по имени Кроха, сообщают в пресс-службе дельфинария.

"Его в дельфинарии с нетерпением ждали, вели тщательное наблюдение за мамой. Детеныш здоров, полон сил и энергии. Мама окружила заботой и любовью своего ребенка и не отплывает от него ни на минутку. Остальные дельфины с интересом знакомятся с новым членом их семьи и помогают молодой маме в заботе о дельфиненке", - говорится в сообщении.

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Старший тренер дельфинария Елена Комогорова рассказала, что сейчас мама учит малыша правильно дышать и задерживать дыхание, правильно плавать, координировать свои движения и кушать прямо на ходу, следуя за ней, повторяя синхронно каждое ее движение и даже дыхание.



С момента основания сети дельфинариев Немо в 2005 году - это уже 33-ий новорожденный дельфиненок. Ежегодное рождение малышей - это хороший знак и свидетельство того, что дельфинам созданы самые благоприятные условия для жизни.

Позитивная динамика связана с правильным ветеринарным уходом за дельфинами, сбалансированным разнообразным питанием (10-ю видами морской рыбы), комфортным температурным режимом, качественно очищенной морской водой, благоприятной психологической атмосферой и любовью к питомцам, созданной дружным профессиональным коллективом сотрудников дельфинария.

Ранее мы писали о том, что в Одессе на берегу моря заметили дельфинов.