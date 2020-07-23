В водохранилищах на Днепре, из-за изменения состава воды, начали находить фауну, присущую морю.

Об этом сообщает пресс-служба Асоциации рыболовов Украины.

По информации, в Днепре в районе Киева были замечены медузы и рыбы-иглы.

Если три года назад рыбу-иглу и некоторые виды бычков можно было встретить только в Дельте Днепра и на Каховском водохранилище, то сегодня они в изобилии встречается прямо в столичных заливах. Насчет мелкой медузы, то это Craspedacusta sowerbii или амазонская пресноводная медуза из Южной Америки. Несколько лет назад можно было увидеть ее единичные экземпляры, но в этом году в некоторых заливах, как в киселе плаваешь.