Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток-2", вышло из порта Светлый под Калининградом и направилось в Балтийское море, свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

При этом новый пункт назначения не указывается.

В сентябре "Иван Сидоренко" прибыл в немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для "Северного потока-2", и вернулся обратно в российский порт.

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком газопровода, в настоящее время также находится в Балтийском море у берегов Калининградской области.

Судно "Иван Сидоренко" предназначено для снабжения плавучих буровых установок расходными материалами - трубами, цементом, буровыми соляными растворами, запчастями, топливом, водой и продовольствием. Также оно может использоваться для оказания помощи аварийным судам.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".