Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) выписало миллиардный штраф "Газпрому" и пяти европейским компаниям за сотрудничество в проекте "Северный поток-2". Об этом заявил глава управления Томаш Хрустный, пишет ТАСС.

Мы узаконили процесс, касающийся строительства и финансирования газопровода Северный поток-2. Расследование проводилось скрупулезно.

По его итогам на пять компаний "наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), Газпром был оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд).

В течение 30 дней после получения решения фирмы должны расторгнуть договор. Он отметил, что строительство газопровода нарушает польское антимонопольное законодательство.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".