Польша оштрафовала "Газпром" за "Северный поток-2" [ Редактировать ]
Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) выписало миллиардный штраф "Газпрому" и пяти европейским компаниям за сотрудничество в проекте "Северный поток-2". Об этом заявил глава управления Томаш Хрустный, пишет ТАСС.
Мы узаконили процесс, касающийся строительства и финансирования газопровода Северный поток-2. Расследование проводилось скрупулезно.
По его итогам на пять компаний "наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), Газпром был оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд).
В течение 30 дней после получения решения фирмы должны расторгнуть договор.
Он отметил, что строительство газопровода нарушает польское антимонопольное законодательство.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".
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