Село з перчинкою. На Закарпатті у розпалі сезон збору солодкого перцю. З нього виготовляють паприку. І забезпечують всю Україну.

Процес довготривалий, а ще дуже колоритний. Майже кожна оселя прикрашена перцевими гірляндами. Моя колега Мар'яна Мартин бачила все.

Хліб на столі - голова. Тільки не у Великій Доброні. У цьому компактному угорському селі на Закарпатті головує червоний перець. А точніше - паприка, спеція з меленого перцю. Її жителі додають буквально в усе.

Вирощують перець тут масово. Започаткували традицію давно:

Янош Кіш, житель Великої Доброні:

50 років тому назад.

Червоний солодкий перець тут спеціального сорту - добронського. Аби виростити його, селяни працюють цілий рік. Починають із підготовки насіння.

Бейла Соні, житель Великої Доброні:

Ось так розрізаю перець і вичищаю насіння в окрему посудину. Потім будемо його сушити. Готуватимемо десь кілограмів п'ять для наступного сезону.

Садять іще з січня. Кущі перцю вирощують під плівкою, а в серпні починають збирати. Саме зараз перець сушать. Із висушеного овочу й виготовляють духмяну спецію - мелену паприку. Процес триває майже місяць.

Юдіта Соні, жителька Великої Доброні:

Після того, як перець два тижні посохне на сонечку, ми заносимо його в цю кімнату, пакуємо ось у такі плетені мішки, розтоплюємо пічку і підсушуємо ще близько десяти днів. Ось такий сухий він має бути.

Яскрава паприка прикрашає майже кожне обійстя. Такі гірлянди з перцю майструють усією сім'єю.

Ця в'язка свіжих перців завдовжки 2 метри важить 5 кілограмів, після сушки з неї виходить всього 1 кілограм меленої паприки.

Коли перець стає твердим і розсипається в руках, його мелють. Тричі проводять через спеціальне обладнання і врешті отримують паприку.

Перець сюда йде, кидаю, молоту і всьо.

Велика Добронь стала столицею перцю. Адже це єдине місце в Україні, де вирощують та виготовляють спецію в таких масштабах. Мелена паприка годує все село. Її продають по всій Україні. Цьогорічна ціна - 75 гривень за кілограм. Самі ж жителі села з'їдають по 5 кілограмів паприки на рік.