На фронті зафіксували порушення тиші: атакували з гранатометів та стрілецької зброї [ Редактировать ]
Сім порушень режиму тиші зафіксували минулої доби на Донбасі. Окупанти цілили з гранатометів та стрілецької зброї. Вогню у відповідь армійці не відкривали. Минулося без втрат. Один обстріл був уже і сьогодні. Бойовики вдарили з гранатомета біля Зайцевого неподалік окупованої Горлівки.
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